Refugio en Brasil brinda protección temporal a Nemesia Achacollo, según abogado

El abogado Eduardo León afirmó que el refugio temporal obtenido por la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, en Brasil representa una ventaja jurídica que dificulta su extradición a Bolivia, donde es procesada por el caso Fondo Indígena.

Refugiada en Brasil

Según explicó, la exautoridad inició hace meses el trámite ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil y obtuvo documentación provisional antes de que se emitiera la notificación roja de Interpol, situación que actualmente le brinda protección frente a una eventual deportación o entrega a la justicia boliviana.

"De nada nos sirve emitir órdenes de aprehensión cuando las personas se encuentran fuera del país porque nunca van a ser detenidas. Fueron cinco meses en los que no se ejecutó esa orden de aprehensión", cuestionó León.

Chacollo no puede ser detenida

El jurista atribuyó la situación a la falta de actuación de las autoridades judiciales y policiales, al señalar que Nemesia Achacollo permanecía con detención domiciliaria y que existía una orden de aprehensión desde febrero que, a su criterio, no fue ejecutada oportunamente.

"La Fiscalía emitió la orden de aprehensión y la Policía tenía la obligación de ejecutarla porque sabían perfectamente dónde estaba. Ahora corresponde explicar cómo salió del país y cómo incumplió la detención domiciliaria", sostuvo.

León explicó que, mientras Brasil analiza la solicitud de refugio, Achacollo cuenta con protección provisional, por lo que no puede ser aprehendida ni extraditada. Añadió que el Estado boliviano deberá demostrar ante las autoridades brasileñas que los procesos en su contra responden a delitos comunes y no a una persecución política.

La exministra es investigada por presunto enriquecimiento ilícito dentro del caso Fondo Indígena, proceso en el que también pesa una notificación roja de Interpol para su búsqueda internacional.

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