Extirpan tumor de más de 40 kilos a paciente que esperó cinco años por una cirugía en Santa Cruz

Cinco años de convivir con un tumor de más de 40 kilos que le impedía caminar llegaron a su fin para James Romero, quien fue sometido a una cirugía de alta complejidad en el Hospital de Tercer Nivel de Montero, en Santa Cruz. La intervención, realizada a través del Sistema Único de Salud (SUS), representa una nueva oportunidad para recuperar su movilidad y mejorar su calidad de vida.

Foto: Hospital de Tercer Nivel de Montero

El paciente relató que durante dos años recorrió distintos centros de salud sin encontrar una solución para su caso, hasta que finalmente fue atendido en ese municipio.

"Ya son cinco años con esto. En Santa Cruz estuve peregrinando buscando ayuda hasta que se me abrieron las puertas de este hospital. Me atendieron con el corazón y gracias a Dios se logró llegar aquí", expresó.

Foto: Hospital de Tercer Nivel de Montero

El equipo médico explicó que se trataba de un tumor gigante de tejidos blandos, cuya extracción representaba un elevado riesgo debido a las condiciones de salud del paciente, quien además presentaba obesidad mórbida y complicaciones asociadas.

"Es un tumor bien gigante y se decidió realizar la resección para evitar mayores complicaciones. La cirugía era de alto riesgo por los antecedentes y el estado general del paciente", explicó el cirujano oncólogo Yadier Rodríguez.

Por su parte, el cirujano hepatobiliar Juan Pablo Durán destacó que la intervención permitió retirar la gran masa que impedía la movilidad del paciente.

"Se logró realizar la tumorectomía en un paciente con obesidad severa y una lesión a nivel del muslo que le impedía la locomoción. Llevaba años sin poder levantarse de la cama ni caminar. Al retirar el tumor, podrá iniciar su recuperación y recuperar su movilidad", señaló.

La cirugía tuvo una duración aproximada de dos horas y fue realizada por un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería, instrumentadores quirúrgicos y médicos residentes, quienes trabajaron de manera coordinada para hacer posible una intervención considerada de alta complejidad.

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