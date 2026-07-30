Suben el pollo y el cerdo en el mercado Abasto: ¿a cuánto se están vendiendo?

El precio de la carne de pollo y de cerdo volvió a incrementarse en el mercado Abasto de Santa Cruz, afectando directamente la economía de las familias que realizan sus compras para el fin de semana.

Durante un recorrido por el centro de abastecimiento, comerciantes confirmaron que el kilo de pollo entero se comercializa entre Bs 22 y Bs 23, mientras que algunos cortes registran aumentos aún mayores.

La pechuga alcanza los Bs 28 por kilo, la pierna Bs 25 y las alitas Bs 26. El único producto que mantiene su precio es el menudo, que continúa en Bs 12 el kilo.

El incremento también alcanza a la carne de cerdo. El corte se vende en Bs 24 el kilo, mientras que la costilla y la chuleta oscilan entre Bs 29 y Bs 30.

Comerciantes explican que el aumento obliga a las familias a reorganizar su presupuesto, ya que el dinero que destinaban la semana pasada ya no alcanza para adquirir la misma cantidad de carne.

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