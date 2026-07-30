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Atención conductores: cerrarán por dos horas la carretera entre Uncía y Llallagua

La restricción vehicular se aplicará el lunes 3 de agosto, entre las 09:00 y las 11:00, debido a la realización de un desfile cívico por las efemérides del 6 de Agosto. La ABC recomienda planificar los viajes con anticipación.

Red Uno de Bolivia

30/07/2026 9:34

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Atención conductores: cerrarán por dos horas la carretera entre Uncía y Llallagua. Imagen de referencia ABC
Potosí, Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Regional Potosí, informó que el tránsito vehicular será suspendido de forma temporal en un tramo de la Red Vial Fundamental debido a la realización de un desfile cívico por las efemérides del 6 de Agosto.

El cierre fue solicitado por la Federación de Juntas Vecinales del Distrito Sakamarka del municipio de Llallagua y se aplicará en el tramo Llallagua–Ravelo (Diagonal Jaime Mendoza), específicamente entre las localidades de Uncía y Llallagua.

La restricción estará vigente el lunes 3 de agosto, desde las 09:00 hasta las 11:00, periodo en el que se desarrollará la actividad cívica.

Ante esta situación, la ABC recomendó a los usuarios de la vía tomar las previsiones necesarias y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar demoras o inconvenientes durante el cierre.

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