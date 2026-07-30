Trabajadores en salud piden reunión con la Alcaldía por desvinculación de nueve funcionarios

La Federación de Trabajadores en Salud solicitó una reunión con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para abordar la desvinculación de nueve funcionarios administrativos y técnicos que no asistieron a sus fuentes laborales durante los días de paro del sector.

La dirigencia también pidió un acercamiento con la Gobernación para tratar otros temas pendientes relacionados con el personal de salud. Jorge Jiménez explicó que la decisión fue asumida tras un ampliado departamental.

"Hemos solicitado una reunión tanto a la Alcaldía Municipal como a la Gobernación. Por parte del primer y segundo nivel queremos el acercamiento para tratar los temas de desvinculación, sanciones en contra de los trabajadores, corregir todo lo que está mal y trabajar en beneficio de la población y de los trabajadores", afirmó.

Jiménez sostuvo que la prioridad es agotar todas las instancias de diálogo antes de asumir nuevas medidas, con el objetivo de brindar estabilidad al personal y garantizar una mejor atención a la ciudadanía.

"Tenemos que agotar las instancias porque ese tiene que ser el camino. La población necesita una mejor atención y los trabajadores necesitan tranquilidad para continuar con sus labores", señaló.

La dirigencia también recordó que mantiene demandas dirigidas a la Gobernación, entre ellas el pago del bono de viático de vacunación. Según Jiménez, el sector busca instalar mesas de diálogo para identificar las causas de la crisis financiera que afecta al sistema de salud.

Respecto a las medidas de presión, el dirigente informó que la asamblea departamental determinó ingresar en un cuarto intermedio mientras esperan respuestas de las autoridades.

"Todos los dirigentes han determinado ingresar en un cuarto intermedio, viendo la realidad de la situación, para que se encuentren los caminos, se agoten las instancias y se hagan las cosas bien en beneficio de los trabajadores, pero también cumpliendo con lo que la normativa exige", expresó.

Los trabajadores en salud aguardan una convocatoria del municipio para tratar el caso de las desvinculaciones y una respuesta de la Gobernación sobre las demandas económicas planteadas por el sector.

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