Cochabamba vive la fe de Urkupiña: este es el cronograma oficial de entradas, misas y peregrinaciones

La festividad de la Virgen María de Urkupiña 2026 ya comenzó a vivirse en Quillacollo con la llegada de cientos de devotos y el inicio de las actividades culturales y religiosas que reunirán a miles de peregrinos durante las próximas semanas.

Este domingo se desarrollará la tradicional Entrada de Urkupiñita, una de las primeras actividades centrales de la festividad, con la participación de más de 30 fraternidades que recorrerán las principales calles del municipio desde las 14:00 horas.

El director de Culturas de Quillacollo, Elvis Leaño, informó que el recorrido será el tradicional y que se coordinan acciones para garantizar la atención y seguridad de los participantes.

“Va a ser el mismo recorrido que se hace. Como Alcaldía se garantiza refrigerio y manillas a través de la Dirección de Igualdad de Oportunidades”, señaló.

Refuerzan seguridad durante las actividades

Ante la llegada de visitantes y devotos, autoridades municipales anunciaron el despliegue de efectivos policiales y guardias municipales para fortalecer los controles y brindar seguridad durante la festividad.

Quillacollo ya recibe a los primeros peregrinos que llegan para participar de las actividades en honor a la “Mamita de Urkupiña”, considerada una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del país.

Como parte de las actividades previas, la imagen de la Virgen de Urkupiña llegó este jueves a la ciudad de Cochabamba para realizar una visita por diferentes instituciones y espacios públicos.

La imagen fue trasladada desde el templo de San Ildefonso de Quillacollo hacia la ciudad de Cochabamba, donde visitará distintos sectores, entre ellos el Hospital Viedma, lugar donde pacientes y familiares recibirán su bendición.

Además, se tiene prevista una misa en el Prado, en inmediaciones de COMTECO, como parte del recorrido de la imagen.

Iglesia presenta programa religioso oficial

La Iglesia Católica presentó el programa oficial de la festividad de Urkupiña 2026, que se desarrollará del 31 de julio al 16 de agosto, bajo el lema: “Con María de Urkupiña proclamamos la grandeza del Señor”.

El arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio, convocó a los fieles a participar de las actividades religiosas con un sentido de fe y devoción.

El rector del Santuario de Urkupiña, Fernando Carrillo, informó que el quincenario se realizará del 31 de julio al 15 de agosto, con eucaristías diarias a las 06:00 y 19:00 horas.

Entre las actividades religiosas principales destacan:

15 de agosto: Misa Central a las 11:00 en el atrio del Santuario de Urkupiña.

16 de agosto: Peregrinación desde la Catedral de Cochabamba hasta el Santuario, misa a las 05:00 y celebración en el Calvario a las 11:00.

Cronograma oficial de actividades de Urkupiña 2026

El municipio de Quillacollo confirmó las principales fechas de la festividad:

17 de agosto: Apertura de la tradicional Feria de la Alasita.

16 de agosto: Tradicional Peregrinación al Calvario.

15 de agosto: Solemne Misa Central.

14 de agosto: Gran Entrada Folklórica.

9 de agosto: Entrada Autóctona.

8 de agosto: Procesión de las Advocaciones Marianas.

2 de agosto: Entrada Folklórica Infantil Urkupiñita.

Con estas actividades, Quillacollo se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros que participarán de la festividad de integración en honor a la Virgen de Urkupiña.



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