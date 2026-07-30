Con el objetivo de modernizar sus servicios y ofrecer una alternativa más ágil a los usuarios, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lanzó oficialmente la plataforma virtual SIScarguío. Este nuevo sistema digital promete eliminar la burocracia y los antiguos formularios impresos para la compra de gasolina en bidones.

A continuación, te explicamos en sencillos pasos cómo funciona este procedimiento y qué requisitos necesitas para acceder al combustible de forma legal y rápida:

1. El Registro Único Virtual

El primer paso consiste en ingresar al sitio web oficial habilitado por la institución: siscarguio.gob.bo. Allí deberás llenar tus datos personales por única vez. Es muy importante tomar en cuenta que toda la información que registres tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que debe ser completamente verídica.

2. Esperar la Aprobación

Una vez enviado el formulario digital, el sistema de la ANH procesará la información. Tras ser evaluado y aprobado tu registro, quedarás habilitado de manera permanente en la base de datos nacional de hidrocarburos.

3. Compra Directa: Solo con tu Carnet

La principal ventaja de este sistema se da en las estaciones de servicio. Una vez que tu registro fue aprobado, ya no necesitarás llevar ningún papel ni formulario físico.

Al llegar al surtidor, solo deberás presentar tu Cédula de Identidad (CI) vigente para que el operador verifique tu autorización en el sistema y proceda a la venta de la gasolina en tu bidón.

¿Tienes dudas o necesitas ayuda?

Para asistir a la población durante la implementación de esta herramienta, la ANH ha habilitado una línea exclusiva de soporte técnico. Si tienes consultas o necesitas orientación, puedes escribir un mensaje por WhatsApp al número 671-99491. Toma en cuenta que este canal atiende únicamente mediante chat y no recibe llamadas telefónicas.

Conoce la plataforma "SIScarguío" para comprar gasolina en bidón con un solo registro y sin papeles

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