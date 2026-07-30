Descongelar carne parece fácil, pero estos errores pueden contaminar los alimentos

Descongelar carne correctamente no solo ayuda a conservar su sabor y textura, sino que también reduce el riesgo de contaminación por bacterias. Aunque muchas personas recurren al agua caliente o al microondas para ahorrar tiempo, los especialistas advierten que estos métodos pueden comprometer la seguridad del alimento si no se utilizan de manera adecuada.

El método más seguro

La recomendación de los expertos es descongelar la carne dentro de la heladera. Para hacerlo, basta con colocarla en un plato o recipiente que contenga los líquidos que pueda desprender y evitar que entren en contacto con otros alimentos.

Aunque este proceso requiere varias horas —e incluso toda una noche, dependiendo del tamaño del corte—, mantiene la carne a una temperatura segura durante toda la descongelación y disminuye el riesgo de proliferación de bacterias.

¿Por qué no usar agua caliente?

Sumergir la carne congelada en agua caliente o hirviendo puede parecer una solución rápida, pero no es recomendable.

El calor eleva rápidamente la temperatura de la superficie, mientras el interior permanece congelado. Esto favorece la multiplicación de bacterias en la parte externa y genera una descongelación desigual. Además, el cambio brusco de temperatura puede afectar la textura, el sabor y hacer que la carne pierda parte de sus jugos naturales.

¿Se puede usar el microondas?

Sí, pero solo si la carne se cocinará inmediatamente después.

El microondas suele descongelar de forma irregular, por lo que algunas partes pueden comenzar a cocinarse mientras otras siguen congeladas. Si luego el alimento permanece varias horas sin cocinar, aumenta el riesgo de desarrollo de microorganismos.

Consejos para una descongelación segura

Planifica con anticipación y pasa la carne del freezer a la heladera varias horas antes de cocinarla.

Colócala en un recipiente para evitar que los líquidos contaminen otros alimentos.

Evita el agua caliente o hirviendo , ya que favorece el crecimiento de bacterias.

Si usas el microondas , cocina la carne inmediatamente después de descongelarla.

No vuelvas a congelar carne cruda que ya fue descongelada, salvo que haya sido cocinada previamente.

Una correcta manipulación de los alimentos es una de las medidas más simples y efectivas para prevenir enfermedades transmitidas por bacterias y garantizar comidas seguras para toda la familia.

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