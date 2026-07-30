Una celebración familiar en Atlixco, Puebla, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que un video mostrara el singular festejo del supuesto "cumpleaños" de una imagen del Niño Dios.

En las imágenes se observa una mesa decorada con temática de Stitch, un pastel, gelatinas y bengalas, mientras familiares e invitados entonan Las Mañanitas alrededor de la figura religiosa, en un ambiente de convivencia y alegría.

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas, donde usuarios expresaron opiniones encontradas sobre la celebración.

Para algunos, se trata de una muestra de fe, cariño y una tradición familiar que refleja la devoción hacia el Niño Dios. Otros, en cambio, consideran que es una forma poco habitual de celebrar una imagen religiosa y cuestionan este tipo de prácticas.

Más allá de las posturas, el festejo logró captar la atención de miles de internautas y reavivó el debate sobre las diferentes expresiones de religiosidad y las costumbres familiares que se comparten en redes sociales.

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