¡De arquero a superhéroe! Vozinha protagoniza campaña de Spider-Man

La colaboración que nadie esperaba, pero que rápidamente conquistó las redes. El arquero caboverdiano Josimar Dias, conocido como Vozinha, fue elegido por Sony Pictures Brasil para protagonizar una campaña oficial de promoción de la nueva película de Spider-Man, consolidando su estatus como uno de los personajes más virales surgidos tras el Mundial.

Del héroe del Mundial al héroe de Marvel

Vozinha, de 40 años, se ganó la admiración de millones de aficionados por sus memorables actuaciones con la selección de Cabo Verde durante la Copa del Mundo. Sus espectaculares atajadas frente a selecciones como España y Argentina lo convirtieron en un fenómeno viral y le valieron un apodo que recorrió las redes sociales: el “Spider-Man” de la vida real.

Aprovechando esa popularidad, Sony Pictures Brasil lo reclutó para una producción especial grabada en el Campo do Bitim, en la isla de São Vicente, donde el arquero aparece luciendo una camiseta inspirada en el icónico traje del Hombre Araña.

“Puedo defender remates, pero no spoilers”

En el video promocional, Vozinha reflexiona sobre el significado de ser un héroe y establece un paralelismo entre el fútbol y el universo de Spider-Man.

“Imaginábamos a los héroes como personas que nunca sienten miedo. Pero ser un héroe no es tener poderes, es proteger algo más grande que nosotros mismos”, afirma el guardameta.

El arquero también protagoniza uno de los momentos más comentados de la campaña al bromear con los fanáticos:

“Puedo defender remates, pero no puedo defender spoilers”.

La frase rápidamente se viralizó entre seguidores del fútbol y del universo Marvel.

Un estreno acompañado por una estrella inesperada

La campaña fue lanzada en vísperas del estreno mundial de Spider-Man: Brand New Day, la nueva aventura del superhéroe protagonizada por Tom Holland.

El anuncio muestra a Vozinha como un símbolo de perseverancia y heroísmo cotidiano, reforzando el mensaje central de la película: que cualquier persona puede marcar la diferencia.

Un fenómeno global

Con millones de seguidores en redes sociales y una popularidad disparada tras el Mundial, Vozinha continúa ampliando su impacto más allá de las canchas. Ahora, mientras se prepara para una nueva etapa en el fútbol con Colo-Colo de Chile, el arquero suma un logro inesperado a su carrera: convertirse en la imagen de una campaña oficial del Hombre Araña.

La unión entre fútbol y cine ha dado como resultado una de las promociones más comentadas del momento, confirmando que el “Spider-Man” de Cabo Verde sigue atrapando la atención del mundo, esta vez fuera del arco.

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