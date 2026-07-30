Cochabamba se llena de música con el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias

Las calles de Cochabamba se llenarán de música, tradición y color con la llegada de más de un centenar de tunos que participan en el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias, un evento que reúne a agrupaciones de Bolivia, Perú y Colombia.

La programación comienza este jueves con la participación de 11 tunas universitarias, que competirán y ofrecerán presentaciones artísticas en distintos escenarios de la ciudad hasta el sábado.

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El director de la Tuna de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Israel Huanca, conocido como "Burlón", explicó que el objetivo del encuentro es fortalecer el movimiento tuno en el país y consolidar a Bolivia como parte del circuito internacional de tunas.

Además, recordó que la Tuna de la UMSS celebrará el próximo año su 30.º aniversario, motivo por el que busca reforzar su presencia tanto en escenarios nacionales como internacionales.

Desde Perú, Freddy Valdez, apodado "Lolo" y director de la Tuna de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, expresó su entusiasmo por formar parte de este encuentro cultural.

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Por su parte, Marcos Figueroa "Katsavo" y Ernesto Rueda "Tuno Excusi", representantes de la Tuna San Simón y de la Tuna de la Universidad Simón I. Patiño, destacaron que el evento busca acercar esta tradición universitaria al público cochabambino.

"Las tunas compartirán con la población cochabambina hasta altas horas de la noche", señaló Figueroa.

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de serenatas, pasacalles y presentaciones que combinarán música, humor y la tradición universitaria que caracteriza a las tunas, convirtiendo a Cochabamba en el epicentro de este encuentro internacional.

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