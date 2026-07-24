Cifabol pide estabilidad cambiaria para garantizar la producción de medicamentos

La industria farmacéutica nacional expresó su preocupación por la volatilidad del dólar y pidió al Gobierno aplicar medidas que permitan acceder a una divisa con mayor estabilidad para garantizar el abastecimiento de materias primas y mantener la producción de medicamentos en el país.

Desde la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) señalaron que la dependencia de insumos importados y de los servicios internacionales de transporte dificulta la planificación de costos bajo el nuevo esquema cambiario.

"Le pedimos al Gobierno tener medidas que nos permitan acceder a un dólar en condiciones de estabilidad. Esto nos permitirá una mejor programación, adquirir materias primas y seguir produciendo medicamentos en el país", manifestó Josip Lino, gerente general de la institución.

Asimismo, solicitaron instalar una mesa de trabajo con el Ejecutivo para analizar propuestas y avanzar hacia una política industrial farmacéutica que fortalezca la producción nacional.

RIN y tipo de cambio en Bolivia

Por su parte, el analista económico Enrique Ayo explicó que la reducción de las Reservas Internacionales Netas (RIN) influye en la presión sobre el tipo de cambio y limita la capacidad de respuesta ante la demanda de divisas.

"Se necesita un buen colchón de dólares para frenar la inflación, atender la demanda de los importadores y compensar la reducción de ingresos por las exportaciones de gas", indicó.

Actualmente, las reservas internacionales cuentan con $us 666,1 millones en divisas, un nivel que, según especialistas, todavía resulta reducido para respaldar la estabilidad cambiaria, por lo que consideran que la transición hacia un régimen de tipo de cambio flexible debe ir acompañada de medidas que fortalezcan la generación de divisas y las reservas del país.

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