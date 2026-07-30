El ampliado nacional del transporte otorgó un plazo de 15 días al Gobierno para responder a sus demandas y convocar una reunión con el presidente Rodrigo Paz. De no obtener una respuesta, el sector advirtió que dejará de pagar impuestos, peajes y obligaciones bancarias.

Transporte pesado

Entre las principales exigencias figuran la emisión de un decreto de libre importación, garantías de seguridad jurídica para los importadores y modificaciones a la normativa tributaria, incluyendo un nuevo Código Tributario elaborado con asesoramiento de especialistas del sector.

“Se resuelve solicitar al Gobierno nacional la emisión de un decreto de libre importación y también garantizar la seguridad jurídica para los importadores. Queremos respuestas claras para nuestros pedidos”, señaló Domingo Ramos, dirigente de Transporte Pesado.

Los transportistas también expresaron su preocupación por el incremento del costo de los repuestos, situación que atribuyen a la flexibilización del tipo de cambio del dólar. En ese contexto, solicitaron una reunión con el ministro de Economía para abordar la problemática.

Transporte Libre de La Paz

El máximo ejecutivo del Transporte Libre, Limbert Tancara, indicó que los importadores incrementaron significativamente los precios de los repuestos, lo que afecta directamente a los costos de operación del sector.

“Lamentablemente, los importadores han hecho subir el costo. Eso nos obligaría a actualizar nuestro estudio técnico y tendría consecuencias en hacer una nivelación tarifaria”, advirtió Tancara.

El dirigente no descartó un ajuste en las tarifas del transporte público si continúan elevándose los costos de mantenimiento de los vehículos, aunque insistió en que el sector espera una respuesta del Gobierno antes de asumir nuevas medidas de presión.

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