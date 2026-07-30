Padres de familia y vecinos del Distrito 8 de El Alto exigieron a las autoridades la instalación de un semáforo, una pasarela peatonal, señalización y rompemuelles en la carretera La Paz-Oruro, luego de que una estudiante de la promoción de la unidad educativa San Silvestre perdiera la vida tras ser atropellada.

Punto de accidentes de tránsito

Los vecinos denunciaron que el lugar registra constantes accidentes debido a la alta velocidad con la que circulan los vehículos, la falta de iluminación durante la noche y la ausencia de infraestructura que permita a peatones y estudiantes cruzar la vía de manera segura.

"Estamos muy consternados por el accidente. La señorita era de la unidad educativa San Silvestre. Queremos que nuestras autoridades nos escuchen porque no es la primera vez. En la noche esto es oscuro, no se puede transitar y ya hubo otros accidentes con vecinos", manifestó una representante de la zona.

Los dirigentes vecinales señalaron que el problema se agrava los días de feria en el sector de Puente Vela, cuando aumenta considerablemente el flujo de personas que deben cruzar la carretera.

Dificultades para la circulación en una zona escolar

Durante la protesta, padres de familia mostraron las dificultades que enfrentan diariamente peatones y escolares para atravesar la carretera, donde no existen pasarela ni dispositivos de control vehicular.

"Estamos movilizados como padres de familia y vecinos. Exigimos semáforo, rompemuelles y una pasarela para que nuestros estudiantes y toda la población puedan transitar con seguridad", afirmaron.

Los vecinos pidieron a la Alcaldía de El Alto y a las autoridades competentes atender con urgencia la demanda para evitar que se registren nuevas tragedias en este tramo de la carretera La Paz-Oruro.

Mira la programación en Red Uno Play