Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a acaparar la atención mundial, pero esta vez no por el fútbol ni por las pasarelas. Una presunta invitación de boda filtrada en Portugal desató una ola de rumores sobre un posible matrimonio entre la pareja este fin de semana.

La información fue difundida por el programa televisivo V+Fama, que mostró al aire una supuesta invitación enviada a familiares y amigos cercanos de la pareja.

Según el documento, el enlace matrimonial estaría programado para el 1 de agosto, en la exclusiva Quinta da Regaleira, ubicada en Sintra, Portugal, uno de los lugares más emblemáticos y lujosos del país.

La invitación también detalla que la ceremonia comenzaría a las 17:00 y tendría un estricto código de vestimenta de gala: esmoquin para los hombres y vestido largo para las mujeres.

¿Quiénes estarían invitados?

Junto con la invitación comenzó a circular una supuesta lista de invitados que incluye a reconocidas figuras del deporte y la televisión.

Entre los nombres que aparecen figuran Kylian Mbappé, Rio Ferdinand, Piers Morgan e incluso Lionel Messi, lo que incrementó aún más el interés de los fanáticos.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas invitaciones ha sido confirmada oficialmente por Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez o sus representantes.

Un misterio que alimenta los rumores

El presentador Adriano Silva Martín explicó que la producción del programa intentó verificar la autenticidad de la invitación contactando directamente a la Quinta da Regaleira.

La respuesta del recinto fue enigmática: "Sobre ese asunto no nos vamos a pronunciar", una declaración que, lejos de despejar las dudas, alimentó las especulaciones.

Los rumores cobran fuerza porque el propio Cristiano Ronaldo ya había hablado sobre la posibilidad de casarse. En una entrevista concedida a Piers Morgan en 2022, el astro portugués aseguró que el matrimonio con Georgina era un paso que esperaba dar en el futuro.

Por ahora, la pareja mantiene absoluto silencio, mientras millones de seguidores permanecen atentos para descubrir si realmente protagonizarán una de las bodas más mediáticas del año o si todo se trata de un rumor viral.

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