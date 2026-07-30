El Comité Cívico Pro Santa Cruz dio un plazo de una semana para que se ejecute la segunda orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por el caso de los 53 días de bloqueos y advirtió que, si no se cumple, pedirá la remoción de las autoridades encargadas de hacerla efectiva.

El vicepresidente de la institución, Agustín Zambrana, sostuvo que la orden judicial marca un precedente y debe cumplirse sin excepciones. "Nadie está por encima de la ley, aunque haya sido presidente de la República", afirmó.

Zambrana señaló que Morales tiene dos opciones: "Va a las buenas a hacer su descargo judicial o el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Nacional, tendrá que llevarlo ante la justicia".

Comité da ultimátum a Gobierno

El dirigente cívico indicó que el Comité dará un plazo prudente para la ejecución de la orden, pero advirtió que "no debe pasar de una semana". Agregó que, si la aprehensión no se concreta, solicitarán la destitución de las autoridades responsables. "Vamos a pedir que sean removidos del cargo aquellos que deban hacer efectiva la detención", sostuvo.

Asimismo, adelantó que la investigación podría ampliarse a otras exautoridades del Movimiento al Socialismo. "Van a salir nuevos nombres, nuevos posibles autores que habrían sido parte de estos hechos y serán convocados a comparecer ante la justicia", aseguró.

La Fiscalía emitió una nueva orden de aprehensión contra Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros vinculados a los bloqueos registrados durante 53 días en el país, proceso impulsado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

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