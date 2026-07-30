En un operativo calificado como un golpe contundente a las redes del narcotráfico internacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró interceptar un cargamento de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína líquida en el recinto aduanero de Pisiga, en el departamento de Oruro. La droga pretendía ser exportada hacia Luxemburgo de forma camuflada.

La intervención se realizó durante las labores rutinarias de control e inspección en la zona fronteriza. Los efectivos policiales, apoyados por la dupla canina del Centro de Adiestramiento de Canes Detectores de Droga (CIOK-K9), procedieron a revisar un tractocamión que transportaba una supuesta carga de exportación de botellas de vinagre balsámico de vino, las cuales contaban con etiquetas comerciales en español y francés para burlar los controles.

El olfato clave de "Nayger"

El decomiso fue posible gracias a la destreza del can antinarcóticos “Nayger”, que dio una alerta positiva al pasar cerca del cargamento. De inmediato, los agentes procedieron a una requisa minuciosa de la mercadería sospechosa.

Tras la apertura del camión, se contabilizaron 137 cajas de cartón que contenían un total de 1.643 botellas plásticas. En su interior se encontraba una sustancia líquida que, al ser sometida a la prueba de campo por los peritos, dio un resultado positivo (+) para clorhidrato de cocaína, superando el peso neto de una tonelada.

Conductor aprehendido e investigación en curso

Ante la flagrancia del delito, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión inmediata del conductor del tractocamión, a quien se le leyeron sus derechos y garantías constitucionales antes de ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

Tanto el vehículo de alto tonelaje como la millonaria carga de sustancias controladas fueron secuestrados. La Felcn, bajo la dirección del Ministerio Público, ha iniciado una investigación profunda para determinar la procedencia de la droga en territorio boliviano y desarticular la organización criminal detrás de este sofisticado método de envío al continente europeo.

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