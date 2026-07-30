Golpe al narcotráfico en Paraguay: Incautan 450 kilos de cocaína procedentes de Bolivia con el logo del Mundial 2026

En un operativo que tomó por sorpresa a las autoridades paraguayas, la Policía Nacional de ese país logró interceptar un camión que transportaba cerca de media tonelada de cocaína de alta pureza procedente de Bolivia. La intervención se ejecutó en el departamento de Presidente Hayes, una región estratégica que limita con la provincia de Formosa, Argentina, lo que hace presumir que el destino final del cargamento era el mercado internacional.

De acuerdo con los reportes oficiales, la droga estaba distribuida en 450 paquetes tipo "ladrillo" ocultos en un sofisticado doble fondo de un tractocamión que aparentaba circular vacío. Un detalle que llamó poderosamente la atención de los peritos antinarcóticos fue que los paquetes llevaban impreso el logo oficial de la Copa del Mundo 2026, un sello utilizado habitualmente por las mafias organizadas para identificar la propiedad o la calidad del cargamento.

Agentes policiales incautaron un cargamento de casi media tonelada de cocaína transportada en un camión con acoplado. Foto: Policía de Paraguay.

Una "sorpresa" tras meses de investigación

El jefe de la Dirección General de Investigación Criminal de Paraguay, comisario Marcelino Espinoza, reveló que el decomiso fue el resultado de un trabajo de inteligencia que tomó meses. Sin embargo, admitió que el hallazgo de la sustancia controlada fue inesperado, ya que el seguimiento original apuntaba a desarticular una red dedicada al tráfico internacional de armas.

"Se tenía información de la ruta que utilizaba esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas. Se montó una vigilancia desde la zona de Monte Lindo, pero fue una sorpresa encontrar este volumen de cocaína", explicó la autoridad policial a medios paraguayos.

El tractocamión fue vigilado discretamente durante un trayecto de dos horas y media antes de ser interceptado de manera definitiva a solo 400 metros del puente Remanso, en la localidad de Villa Hayes.

El operativo resultó en la detención de dos personas en el departamento de Presidente Hayes, región que limita con la provincia argentina de Formosa. Foto: Policía de Paraguay.

Millonaria afectación económica

Por su parte, el director de la División Contra el Crimen Organizado, comisario Rolando Benítez, estimó que el valor de la droga incautada representa una pérdida directa de un millón de dólares para la organización criminal dentro del territorio paraguayo. No obstante, advirtió el efecto multiplicador del negocio ilícito: “Cruzando la frontera (hacia Argentina o Brasil), ese valor fácilmente se triplica”.

El operativo concluyó con la aprehensión de dos personas, identificadas como hermanos y oriundos de Pedro Juan Caballero, una violenta ciudad paraguaya fronteriza con Brasil. Aunque los detenidos alegaron desconocer la existencia de la sustancia oculta en la estructura del vehículo, el Ministerio Público de Paraguay ordenó su detención formal y el secuestro del camión para continuar con las investigaciones que determinen los nexos y los proveedores de la droga en el lado boliviano.

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