Rex, el perro policía héroe, es condecorado y se incorpora a la Felcn en Cochabamba

En el marco de los actos por el Bicentenario de la Policía Boliviana, el can policial Rex fue condecorado este jueves por el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, en reconocimiento a su servicio y desempeño dentro de la institución.

La ceremonia se desarrolló en Cochabamba, donde Rex recibió el homenaje en medio de los festejos por los 200 años de la entidad del orden.

Foto APG

Tras la distinción, la Policía confirmó que el ejemplar canino pasará a integrar las filas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), unidad especializada en la lucha contra el tráfico de sustancias controladas.

Con esta nueva asignación, Rex asumirá labores de apoyo en operativos de detección e interdicción, fortaleciendo el trabajo de la unidad antidroga junto a su guía policial.

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La condecoración destacó el compromiso y la importancia de los canes entrenados, considerados aliados fundamentales en distintas tareas de seguridad, búsqueda y detección dentro de la institución policial.

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