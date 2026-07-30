En El Alto, cisternas llegan a la planta de Senkata para reforzar abastecimiento de combustible

Al menos dos cisternas con diésel y gasolina ingresaron la mañana de este jueves a la planta de Senkata, en El Alto, para reforzar el abastecimiento de carburantes en medio de las largas filas que continúan registrándose en estaciones de servicio.

Desde el ingreso a la puerta de logística de la planta se observó el arribo de varios camiones cisterna, mientras otros permanecían listos para salir con destino a diferentes surtidores del departamento.

De acuerdo con el reporte preliminar, las unidades transportan tanto diésel como gasolina y cumplen el procedimiento de descarga antes de iniciar la distribución del combustible.

En el lugar también se observó a varios conductores aguardando la autorización para realizar la descarga de los carburantes, un proceso que demanda varias horas antes de que el producto pueda ser despachado.

El ingreso de estas cisternas busca aliviar el desabastecimiento que afecta a distintos surtidores, donde aún persisten largas filas de vehículos, principalmente en busca de diésel.

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