Salud: Instan a vacunarse contra el sarampión a menores de 19 años en La Paz

Tras la confirmación del primer caso importado de sarampión en el departamento de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal reforzó la campaña de vacunación e instó a la población menor de 19 años a completar su esquema de inmunización para evitar nuevos contagios.

Sarampión, ¿cómo llegó a La Paz?

El director de Salud del municipio, Ramiro Narváez, informó que el paciente es un ciudadano boliviano de 21 años que contrajo la enfermedad durante un viaje a Perú y, tras su retorno al país, fue diagnosticado y aislado oportunamente, lo que permitió activar el protocolo de vigilancia epidemiológica.

"Hemos identificado las zonas, hemos realizado el bloqueo y el barrido con todas nuestras brigadas y estamos vacunando en nuestros 67 centros de salud, particularmente en las zonas 1, 2 y 3, y nuestros cinco hospitales están también dispuestos para el tema de la vacunación", señaló la autoridad.

Narváez explicó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación, por lo que recomendó inmunizar a toda la población susceptible.

Esquema de vacunación

La autoridad recordó que el esquema regular contempla una primera dosis al año de edad, una segunda a los dos años y un refuerzo a los cuatro años. Asimismo, indicó que quienes no recibieron las dosis en la infancia deben completar su esquema para alcanzar una protección cercana al 97%.

El municipio informó que dispone de vacunas en toda su red de salud y que el país cuenta con más de 320.000 dosis para atender la campaña de inmunización. Además, exhortó a las familias a verificar el carnet de vacunación de niños y adolescentes y acudir a los centros de salud para completar las dosis pendientes.

"El carnet de vacunación de nuestros niños debería ser un documento fundamental de las familias. Todas deben ser conscientes de la necesidad de vacunar a nuestros hijos", indicó Narváez.

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