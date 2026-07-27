Pediatra alerta sobre la hepatitis: ¿cómo reconocerla y prevenir el contagio?

El médico pediatra Raúl Copana advirtió que la hepatitis A es una de las enfermedades virales más frecuentes en la infancia y llamó a los padres de familia a reconocer sus síntomas para buscar atención médica oportuna y prevenir complicaciones.

El especialista explicó que la hepatitis es una infección del hígado causada principalmente por virus y que, en el caso de las hepatitis infecciosas, el contagio es la única forma de adquirir la enfermedad.

Indicó que la hepatitis A es la más común y puede afectar a la mayoría de los niños en edad escolar que no han sido vacunados, por lo que recomendó a las familias estar atentas a los primeros signos de la enfermedad.

Síntomas que deben alertar a los padres

Copana señaló que los principales síntomas son fiebre, dolor abdominal y vómitos. Añadió que uno de los signos más característicos es la coloración amarillenta de los ojos, además de orina oscura y heces claras o blanquecinas.

Explicó que este tipo de hepatitis se transmite por la vía fecal-oral, principalmente debido al contacto con manos contaminadas, una inadecuada higiene o la mala disposición de excretas.

El virus puede permanecer varios días en el ambiente

El pediatra advirtió que un niño infectado puede contagiar fácilmente a otros, ya que el virus puede sobrevivir en el ambiente durante varios días e incluso hasta 40 días en objetos contaminados como vasos, platos, cubiertos y otros utensilios de uso cotidiano.

Diagnóstico temprano y cuidados durante la enfermedad

El especialista recomendó acudir de inmediato a un centro de salud cuando un menor presente fiebre, dolor abdominal, vómitos o coloración amarillenta en los ojos.

Explicó que el diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas y que el tratamiento consiste principalmente en controlar los síntomas y vigilar la evolución del paciente para detectar oportunamente posibles complicaciones hepáticas.

Asimismo, aconsejó que el paciente mantenga reposo, evite alimentos grasosos y prevenga golpes en el abdomen, debido a que el hígado inflamado queda más expuesto a lesiones.

Vacunación y prevención

Copana recordó que la vacuna contra la hepatitis B forma parte del esquema nacional de inmunización en Bolivia. En cambio, la vacuna contra la hepatitis A no está incluida en el esquema regular, aunque se encuentra disponible en el mercado para quienes deseen aplicársela.

Finalmente, insistió en que el lavado frecuente de manos, una adecuada higiene y el diagnóstico oportuno son las principales medidas para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones en la población infantil.



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