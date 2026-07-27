TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Salud

Pediatra alerta sobre la hepatitis: ¿cómo reconocerla y prevenir el contagio?

El pediatra Raúl Copana explicó que esta enfermedad viral afecta al hígado y se transmite por la vía fecal-oral, por lo que recomendó acudir al médico ante fiebre, dolor abdominal, vómitos, ojos amarillos, orina oscura o heces claras.

Cristina Cotari

27/07/2026 12:38

Agregar Reduno en
Hepatitis: estos son los síntomas que todo padre debe conocer. Foto referencial: Ministerio de Salud
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El médico pediatra Raúl Copana advirtió que la hepatitis A es una de las enfermedades virales más frecuentes en la infancia y llamó a los padres de familia a reconocer sus síntomas para buscar atención médica oportuna y prevenir complicaciones.

El especialista explicó que la hepatitis es una infección del hígado causada principalmente por virus y que, en el caso de las hepatitis infecciosas, el contagio es la única forma de adquirir la enfermedad.

Indicó que la hepatitis A es la más común y puede afectar a la mayoría de los niños en edad escolar que no han sido vacunados, por lo que recomendó a las familias estar atentas a los primeros signos de la enfermedad.

Síntomas que deben alertar a los padres

Copana señaló que los principales síntomas son fiebre, dolor abdominal y vómitos. Añadió que uno de los signos más característicos es la coloración amarillenta de los ojos, además de orina oscura y heces claras o blanquecinas.

Explicó que este tipo de hepatitis se transmite por la vía fecal-oral, principalmente debido al contacto con manos contaminadas, una inadecuada higiene o la mala disposición de excretas.

El virus puede permanecer varios días en el ambiente

El pediatra advirtió que un niño infectado puede contagiar fácilmente a otros, ya que el virus puede sobrevivir en el ambiente durante varios días e incluso hasta 40 días en objetos contaminados como vasos, platos, cubiertos y otros utensilios de uso cotidiano.

Diagnóstico temprano y cuidados durante la enfermedad

El especialista recomendó acudir de inmediato a un centro de salud cuando un menor presente fiebre, dolor abdominal, vómitos o coloración amarillenta en los ojos.

Explicó que el diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas y que el tratamiento consiste principalmente en controlar los síntomas y vigilar la evolución del paciente para detectar oportunamente posibles complicaciones hepáticas.

Asimismo, aconsejó que el paciente mantenga reposo, evite alimentos grasosos y prevenga golpes en el abdomen, debido a que el hígado inflamado queda más expuesto a lesiones.

Vacunación y prevención

Copana recordó que la vacuna contra la hepatitis B forma parte del esquema nacional de inmunización en Bolivia. En cambio, la vacuna contra la hepatitis A no está incluida en el esquema regular, aunque se encuentra disponible en el mercado para quienes deseen aplicársela.

Finalmente, insistió en que el lavado frecuente de manos, una adecuada higiene y el diagnóstico oportuno son las principales medidas para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones en la población infantil.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD