Hospital Holandés reduce personal y pacientes denuncian falta de atención en varias especialidades

La reducción de personal en el Hospital Holandés de El Alto comenzó a sentirse este martes con la ausencia de atención en varias especialidades, luego de que no se renovaran 101 contratos de profesionales de salud.

No hubo renovación de contratos

Según el reporte, de los 295 contratos vigentes en distintas especialidades, entre ellas medicina interna y neurología, solo 194 fueron renovados, lo que provocó incertidumbre entre los pacientes que acudieron desde tempranas horas en busca de atención.

Una paciente que esperaba ser atendida en Neonatología denunció que tampoco pudo acceder a los servicios de laboratorio. "Intenté programarme para hoy día, pero no hay atención en laboratorio, entonces estoy pidiendo que me reprogramen", manifestó.

Pacientes hacen largas filas en busca de atención

En los exteriores del hospital se observaron largas filas de usuarios, mientras varios aseguraban que algunas consultas fueron suspendidas por la falta de especialistas. Una mujer que aguardaba atención prenatal señaló que le indicaron regresar más tarde debido a la falta de personal.

Desde la Alcaldía de El Alto se explicó previamente que la no renovación de contratos responde a un proceso de evaluación del desempeño del personal de salud. El alcalde sostuvo que se revisará el trabajo de médicos y trabajadores del hospital, tomando en cuenta denuncias de pacientes sobre presuntas deficiencias en la atención, antes de definir nuevas contrataciones.

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