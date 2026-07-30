De Parotani a la Policía: la historia de Rex, el héroe canino

Rex, el perro que se ganó el cariño de la población y de la Policía Boliviana tras acompañar los operativos de desbloqueo en Parotani, concluyó su proceso de entrenamiento y ahora espera ser destinado a una unidad especializada donde continuará prestando servicio.

Durante los actos de réplica por el Bicentenario de la Policía Boliviana, realizados en Cochabamba, el can fue condecorado por el comandante general de la institución, Mirko Sokol Saravia, en reconocimiento a su labor y al vínculo que logró construir con los efectivos policiales.

Rex ahora forma parte de la Felcn

Tras recibir el reconocimiento, Rex continuará su labor dentro de la Policía Boliviana y fue incorporado a las filas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), una de las unidades especializadas con mayores exigencias operativas.

El can espera la designación oficial de su destino final para iniciar sus funciones junto a una unidad policial.

Culminó su entrenamiento básico en el Centro Internacional de Operaciones Caninas

Desde el Centro Internacional de Operaciones Caninas se informó que Rex concluyó satisfactoriamente su etapa de adiestramiento básico, desarrollada durante aproximadamente tres semanas.

“Nosotros ya hemos concluido la etapa de disciplina básica. Junto al capitán García trabajamos ejercicios como sentado, pecho tierra, caminar junto al guía, saltos y otras actividades”, informó personal especializado.

Durante los primeros días, Rex permaneció en cuarentena para adaptarse al centro y posteriormente inició un proceso progresivo de entrenamiento mediante técnicas positivas.

Los instructores utilizaron diferentes estímulos de recompensa, como juguetes y objetos; sin embargo, la comida fue el recurso que mejor funcionó para reforzar los ejercicios y mejorar su aprendizaje.

De Parotani a la Policía: la historia de Rex

Rex se hizo conocido durante los conflictos registrados en Parotani, donde acompañó a los efectivos policiales en los operativos y llamó la atención por su comportamiento junto a los uniformados.

Posteriormente fue adoptado oficialmente por la Policía Boliviana y recibió simbólicamente el grado de subteniente honorario durante un acto realizado en junio de 2026 en el Comando Departamental de Cochabamba.

Desde entonces, el can recibe cuidados veterinarios, alimentación y formación especializada para integrarse a las labores policiales.

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