Caso gasolina desestabilizada: Fiscalía solicita detención preventiva para exministro

La Fiscalía presentó la imputación formal contra el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del denominado caso de la gasolina desestabilizada, solicitando su detención preventiva en el penal de San Pedro mientras continúan las investigaciones.

Investigación continúa en curso

Según la comisión de fiscales, existen 88 elementos de convicción que vinculan al exministro con la adquisición, importación y comercialización del combustible cuestionado. "Es una decisión de la comisión de fiscales que lo consideró necesario", señalaron los investigadores al justificar la solicitud de detención preventiva.

Mientras se espera la audiencia de medidas cautelares, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, sostuvo que la investigación no debe limitarse al exministro.

"Me ha causado preocupación cómo lo han llevado al exministro, pero en esa investigación creo que tiene que haber varias otras personas que tienen que rendir cuentas", afirmó.

Respaldo desde el Ejecutivo a Medinaceli

Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, expresó el respaldo del Gobierno a Medinaceli en el plano personal, aunque remarcó que el Ejecutivo respetará el trabajo de la justicia.

"Queremos manifestar explícitamente que valoramos altamente al señor Mauricio Medinaceli", declaró Galvis, quien añadió que "es una persona íntegra, pero al mismo tiempo nuestro mayor respeto a la independencia de poderes y nuestra confianza en que la justicia actuará conforme a la norma, sin cometer excesos".

La investigación por el caso de la gasolina desestabilizada continúa abierta y el Ministerio Público no descarta ampliar las responsabilidades conforme avance la recolección de pruebas.

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