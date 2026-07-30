Transporte Libre pide estudio técnico antes de aplicar parqueos tarifados en La Paz

La Asociación del Transporte Libre pidió al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz socializar la implementación de los parqueos tarifados y realizar un estudio técnico antes de definir las zonas donde funcionarán. El sector aseguró que no se opone a la medida, pero advirtió que no debe aplicarse en vías principales porque afectaría la circulación del transporte público.

"El transporte no se opone a la implementación de los parqueos tarifados, pero tiene que existir un estudio técnico, una planificación y una socialización con el sector del autotransporte", afirmó el dirigente Limbert Tancara.

Vías troncales expeditas

Explicó que la experiencia de la anterior gestión dejó observaciones debido a que los parqueos fueron instalados en avenidas de alta circulación, reduciendo carriles y generando congestionamiento. Como ejemplo mencionó las avenidas Brasil y Argentina, en la zona de Miraflores.

"Las vías primarias no deben tener parqueos tarifados porque son alimentadores del centro de la ciudad y por ellas circulan miles de vehículos al día", sostuvo.

Reunión con autoridades municipales

Tancara informó que el sector envió una nota formal a la Alcaldía solicitando una reunión con el alcalde y el equipo técnico responsable del proyecto para analizar qué calles son aptas para este sistema y cuáles deben quedar excluidas.

"No nos estamos oponiendo, queremos socialización y ver qué lugares pueden ser habilitados para parqueos tarifados y cuáles no", remarcó.

El dirigente también señaló que la ciudad carece de suficientes parqueos privados y que los costos de estos espacios son elevados, por lo que insistió en que cualquier decisión debe priorizar la fluidez del tránsito y evitar un mayor colapso vehicular, especialmente durante bloqueos, marchas o desvíos en el centro paceño.

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