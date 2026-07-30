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Transporte Libre pide estudio técnico antes de aplicar parqueos tarifados en La Paz

El dirigente Limbert Tancara afirmó que el sector no rechaza la medida, pero exige estudios técnicos y coordinación con la Alcaldía para evitar mayor congestión vehicular en La Paz.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

30/07/2026 11:59

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Foto: Dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara. Red Uno.
La Paz

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La Asociación del Transporte Libre pidió al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz socializar la implementación de los parqueos tarifados y realizar un estudio técnico antes de definir las zonas donde funcionarán. El sector aseguró que no se opone a la medida, pero advirtió que no debe aplicarse en vías principales porque afectaría la circulación del transporte público.

"El transporte no se opone a la implementación de los parqueos tarifados, pero tiene que existir un estudio técnico, una planificación y una socialización con el sector del autotransporte", afirmó el dirigente Limbert Tancara.

Vías troncales expeditas

Explicó que la experiencia de la anterior gestión dejó observaciones debido a que los parqueos fueron instalados en avenidas de alta circulación, reduciendo carriles y generando congestionamiento. Como ejemplo mencionó las avenidas Brasil y Argentina, en la zona de Miraflores.

"Las vías primarias no deben tener parqueos tarifados porque son alimentadores del centro de la ciudad y por ellas circulan miles de vehículos al día", sostuvo.

Reunión con autoridades municipales

Tancara informó que el sector envió una nota formal a la Alcaldía solicitando una reunión con el alcalde y el equipo técnico responsable del proyecto para analizar qué calles son aptas para este sistema y cuáles deben quedar excluidas.

"No nos estamos oponiendo, queremos socialización y ver qué lugares pueden ser habilitados para parqueos tarifados y cuáles no", remarcó.

El dirigente también señaló que la ciudad carece de suficientes parqueos privados y que los costos de estos espacios son elevados, por lo que insistió en que cualquier decisión debe priorizar la fluidez del tránsito y evitar un mayor colapso vehicular, especialmente durante bloqueos, marchas o desvíos en el centro paceño.

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