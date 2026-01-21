¿Se debe o no continuar pagando por el parqueo tarifado en La Paz?

El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulon, se refirió a la promulgación de la normativa y señaló que el cobro por el parqueo aún está vigente hasta que la ley sea publicada oficialmente.

“Lo que ahora corresponde es esperar, ya que se debe informar de manera responsable a la gente. Ayer promulgué la ley, pero esta se cumple una vez que esté tanto promulgada como publicada”, manifestó Dulon.

Según el concejal, la misma ley establece en uno de sus artículos que la publicación debe realizarse mediante el Ejecutivo municipal; por lo tanto, ya enviaron la norma para que este paso se concrete.

Sin embargo, aclaró que es probable que el Ejecutivo no la publique. En ese caso, según la normativa, Dulon, en su calidad de presidente del Concejo, debe esperar dos días para poder publicarla de oficio.

“El Ejecutivo seguramente no va a publicar la ley. Yo tengo que esperar dos días para poder publicarla de oficio; por lo tanto, el pago aún está vigente. Una vez que yo la publique, recién entra en vigor”, aclaró Dulon.

La normativa dispone que se puede citar a un pleno extraordinario para agilizar la publicación de la ley. Esto con el fin de evitar que la población continúe confundida sobre si sigue vigente o no el pago por el cuestionado parqueo tarifado.

Mira la programación en Red Uno Play