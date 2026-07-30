Jhonny Fernández rechaza denuncias de Manuel Saavedra y cuestiona sus primeros meses de gestión

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se pronunció públicamente para responder a las denuncias ejecutadas por el actual burgomaestre, Manuel 'Mamen' Saavedra. Fernández afirmó que su postura inicial fue la de mantener reserva, pero decidió comparecer ante los medios para señalar presuntas contradicciones en la administración edil y desmentir las acusaciones en su contra.

Cuestionamientos al desayuno escolar y personal municipal

En su intervención, Fernández acusó a Saavedra de no cumplir con las promesas de desvinculación de personal que anunció al asumir el cargo. "Prometió que iba a reducir el 20% de todo el personal del gobierno municipal, ya van tres meses y no pasa nada", declaró.

Asimismo, observó que la actual gestión mantiene contratos con las mismas empresas proveedoras del desayuno escolar que operaban durante su mandato, añadiendo que la oferta de productos se ha reducido y que se interrumpió la distribución de este beneficio para el nivel secundario.

La relación con la empresa Convial y el caso del mercado Mutualista

Fernández reveló contradicciones respecto a las denuncias penales sobre las obras de pavimentación. Indicó que la empresa contratista Convial, incluida por la actual alcaldía en un proceso ante la Fiscalía por el tramo Tundy-Las Peñas, fue la misma contratada por la gestión de Saavedra al inicio de su mandato para realizar tareas de bacheo urbano.

"La empresa Convial, que está denunciada en ese proceso en la Fiscalía, es la que le estuvo haciendo al inicio de su gestión el bacheo. ¿Cómo la denuncia a esa empresa y después trabaja con ellos?", cuestionó Fernández, asegurando además que dicha constructora recibió pagos recientes de la actual administración.

Con respecto a la pérdida de los terrenos del mercado Mutualista en el Tribunal Constitucional, el exalcalde deslindó responsabilidades argumentando que el fallo adverso ocurrió bajo la defensa legal de la actual administración, significando la pérdida de los predios para el patrimonio municipal.

Desafío por contribuyentes y aclaración de impuestos

Uno de los puntos más críticos de la conferencia fue la respuesta a la denuncia municipal sobre supuestas irregularidades en el pago de tributos de más de 22.000 contribuyentes, donde se citó el nombre de Fernández por supuestos saldos pendientes del año 2026.

Aclaración técnica: Fernández explicó que técnicamente no es posible pagar la gestión 2026 en el año en curso, ya que los impuestos se cancelan de forma vencida. Mostró comprobantes del Banco Unión que acreditan los pagos del inmueble de su propiedad correspondientes a los periodos anteriores.

Emisión del desafío: El exalcalde emplazó a Saavedra a publicar la lista completa de las 22.000 personas naturales y empresas observadas antes de que venza el plazo fijado para el 31 de agosto. "Si no lo publicas es que están haciendo cosas por abajo, por eso es que le diste 30 días de plazo", aseveró, señalando que él posee una copia resguardada de dicha base de datos.

Situación del viaducto de la doble vía a La Guardia

Al ser consultado sobre el proceso penal por las obras del viaducto de la doble vía a La Guardia, Fernández recordó que el caso fue expuesto en el Concejo Municipal cuando Saavedra ejercía como concejal. Explicó que debido al incremento internacional del precio del dólar y del fierro, la empresa contratista solicitó la disolución del contrato y procedió a la devolución del anticipo financiero al municipio, por lo que no existió desvío de recursos públicos.

Finalmente, Fernández descartó que la municipalidad cruceña se encuentre en situación de quiebra, recordando que los gobiernos autónomos están sujetos a normativas nacionales y controles gubernamentales que limitan la capacidad de endeudamiento institucional.

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