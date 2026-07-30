La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra otorgó un plazo hasta el próximo 31 de agosto para que los contribuyentes que se beneficiaron de la manipulación del sistema de recaudaciones regularicen sus deudas tributarias. De no hacerlo, la administración municipal hará pública la lista con los nombres de los deudores e iniciará las acciones legales de cobro.

Así lo informó el director de Recaudaciones, Carlos Alberto Versaín, tras revelarse que una auditoría detectó más de 22.000 casos irregulares de manipulación informática en el impuesto de bienes inmuebles, lo que generó un daño económico superior a Bs 570 millones al municipio.

"A partir de esa fecha se van a publicar los nombres de los deudores e iniciaremos los procesos de fiscalización y cobranza coactiva", señaló la autoridad.

Restitución de deudas y medidas legales

Versaín explicó que las deudas que habían sido rebajadas de manera irregular ya fueron calculadas a su valor real y cargadas nuevamente al sistema informático para su cobro.

El director de Recaudaciones advirtió que las acciones legales que emprenderá el municipio ante el incumplimiento del pago pueden derivar en medidas severas contra los deudores, tales como el bloqueo de cuentas bancarias, la anotación de hipotecas y el remate de bienes.

Más de 100 exfuncionarios implicados

Respecto a las responsabilidades internas, la investigación realizada por una comisión de abogados, auditores e ingenieros informáticos logró identificar a más de 100 exfuncionarios como presuntos responsables de la manipulación del sistema de recaudaciones.

"Estamos hablando de más de 100 exfuncionarios plenamente identificados. El sistema registra quién ingresó, el día, la hora y todas las acciones realizadas", sostuvo Versaín, quien agregó que la Alcaldía ya formalizó la denuncia correspondiente para avanzar en procesos penales, civiles y administrativos.

Finalmente, la Dirección de Recaudaciones adelantó que en aproximadamente dos semanas concluirá la auditoría sobre los impuestos a vehículos y patentes, la cual estiman revelará un perjuicio económico adicional.

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