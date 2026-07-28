El Gobierno nacional ratificó que el denominado plan 50/50 no se limita a una nueva distribución de recursos económicos, sino que busca una reforma integral del modelo autonómico. El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, informó que el encuentro previsto para el 5 de agosto con los nueve gobernadores marcará el inicio de un proceso de concertación para fortalecer las competencias, responsabilidades y sostenibilidad financiera de gobernaciones, municipios y autonomías indígenas.

Diálogo institucional

Oliva explicó que la iniciativa responde a un compromiso asumido por el presidente Rodrigo Paz y que la propuesta será construida mediante diálogo con las entidades territoriales.

"Este es un proceso que implica una importante tarea de concertación y de diálogo con las diferentes entidades territoriales autónomas para generar una reforma que se pueda proyectar en el tiempo", sostuvo.

La autoridad remarcó que el debate no debe centrarse únicamente en la redistribución de recursos, sino en redefinir el modelo autonómico vigente.

"No es un problema solamente de recursos; es un problema de cómo construimos un nuevo modelo de autonomías", afirmó.

Asuntos económicos a tratar

Asimismo, señaló que existen urgencias financieras que requieren atención inmediata, como la falta de liquidez y el endeudamiento que enfrentan varias gobernaciones, aunque insistió en que paralelamente debe avanzarse hacia cambios estructurales que permitan fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos subnacionales.

Oliva añadió que uno de los principales desafíos será revisar la Ley Marco de Autonomías y ampliar las competencias de las entidades territoriales.

"La discusión pasa no solo por hablar de recursos, sino por hablar de responsabilidades y competencias para avanzar hacia una autonomía plena", enfatizó.

El Gobierno prevé que la reunión del 5 de agosto siente las bases de una hoja de ruta consensuada para implementar el plan 50/50 de manera gradual, con medidas inmediatas para atender la situación financiera de las regiones y otras orientadas a una reforma de largo plazo.

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