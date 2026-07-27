ANH exige a todos los operadores hidrocarburíferos registrar su Ciudadanía Digital

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dictaminó que todos los operadores del sector hidrocarburífero deben registrar su Ciudadanía Digital, servicio de la Agetic, en el Sistema SIREHIDRO. A través de una Resolución Administrativa, la entidad oficializó que el plazo improrrogable para cumplir esta exigencia vence el próximo 14 de agosto de 2026.

Modernización de procesos y notificaciones

La medida responde a la implementación del Reglamento de Notificaciones Digitales. "El objetivo es modernizar y fortalecer los mecanismos de comunicación entre el Ente Regulador y los operadores del sector, mediante el uso de herramientas digitales que permitan una gestión más ágil, eficiente y segura", remarcó la ANH mediante un comunicado difundido mediante sus redes sociales.

El organismo fiscalizador enfatizó que el trámite no es opcional y requiere el cumplimiento de las empresas involucradas. Al respecto, la ANH recordó que "el cumplimiento de esta obligación es de carácter obligatorio e insta a los operadores a realizar el registro dentro del plazo establecido, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente".

Mira la programación en Red Uno Play