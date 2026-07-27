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ANH exige a todos los operadores hidrocarburíferos registrar su Ciudadanía Digital

La medida busca agilizar las notificaciones administrativas y modernizar de forma integral el ecosistema regulatorio del sector energético del país.

Ximena Rodriguez

27/07/2026 17:49

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Foto: ANH.
Bolivia

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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dictaminó que todos los operadores del sector hidrocarburífero deben registrar su Ciudadanía Digital, servicio de la Agetic, en el Sistema SIREHIDRO. A través de una Resolución Administrativa, la entidad oficializó que el plazo improrrogable para cumplir esta exigencia vence el próximo 14 de agosto de 2026.

Modernización de procesos y notificaciones

La medida responde a la implementación del Reglamento de Notificaciones Digitales. "El objetivo es modernizar y fortalecer los mecanismos de comunicación entre el Ente Regulador y los operadores del sector, mediante el uso de herramientas digitales que permitan una gestión más ágil, eficiente y segura", remarcó la ANH mediante un comunicado difundido mediante sus redes sociales.

El organismo fiscalizador enfatizó que el trámite no es opcional y requiere el cumplimiento de las empresas involucradas. Al respecto, la ANH recordó que "el cumplimiento de esta obligación es de carácter obligatorio e insta a los operadores a realizar el registro dentro del plazo establecido, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente".

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