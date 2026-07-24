Fue seleccionado en una convocatoria abierta: Conozca quién es Estanislao Finfera, el nuevo gerente de BoA

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda anunció la designación de Estanislao Finfera como el nuevo Gerente General de Boliviana de Aviación (BoA). Desde el Ministerio indicaron que la selección de la nueva autoridad se realizó mediante una convocatoria abierta promovida por decisión del Presidente Rodrigo Paz e implementada por el ministro Mauricio Zamora.

Finfera es piloto comandante e instructor senior del Boeing 767/300 y acumula más de 40 años de trayectoria en el sector aeronáutico. Asimismo, suma más de 18.300 horas de vuelo en la aviación civil y militar, respaldadas por 13.538 horas como piloto al mando e instructor de más de 20 tripulaciones.

Trayectoria institucional y seguridad

En su recorrido profesional destacan sus funciones como ex Director de Seguridad Operacional de la DGAC Bolivia y especialista en estándares OACI, además de haber trabajado en BoA, AeroSur, LAB y la Fuerza Aérea Boliviana. Su historial incluye participaciones en misiones internacionales en Angola, operaciones NAS/DEA y condecoraciones al Mérito Aeronáutico por su destacada labor operativa.

Entre sus reconocimientos institucionales figura un galardón otorgado por la Fuerza Aérea Boliviana tras ejecutar con éxito un aterrizaje de emergencia. Adicionalmente, se destaca como el autor e impulsor del proyecto de modernización tecnológica denominado ‘DGAC Digital’.

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