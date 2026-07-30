Misión de la OEA se reúne en Santa Cruz con empresarios y sectores sociales tras los conflictos en Bolivia

Tras iniciar su agenda de encuentros institucionales en la sede de Gobierno, la misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) trasladó este jueves sus actividades a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El objetivo central de esta jornada es reunirse con el empresariado privado y diversos sectores sociales de la región para conocer de primera mano el impacto económico y social tras el prolongado periodo de conflictos.

Un céntrico hotel, ubicado en el tercer anillo de la zona empresarial de Equipetrol, fue el escenario elegido donde los integrantes de la comitiva internacional comenzaron a congregarse desde tempranas horas. La delegación busca escuchar las repercusiones, propuestas y observaciones de los sectores productivos cruceños, clave en la economía nacional.

Esta serie de audiencias en el oriente boliviano se da un día después de que la comitiva iniciara sus labores en La Paz. En esa primera jornada, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, y los cancilleres y representantes de Panamá, Argentina, Canadá, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos sostuvieron encuentros con los cuatro órganos del Estado, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General.

Respaldo institucional y búsqueda de paz

La visita del organismo internacional responde a una invitación directa del Gobierno boliviano luego de los severos bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante más de 50 días entre los meses de mayo y junio. En sus declaraciones previas, Ramdin fue enfático al ratificar el respaldo de los países miembros al orden constitucional del país.

"Apoyamos al presidente Rodrigo Paz Pereira como un presidente democráticamente y legítimamente elegido por el pueblo de Bolivia", señaló la autoridad de la OEA, remarcando la necesidad de que los conflictos sociales se resuelvan de forma inmediata y pacífica.

El encuentro con los empresarios y representantes de la sociedad civil de Santa Cruz cierra la etapa de recolección de testimonios en el terreno.

Según el cronograma de la comitiva, una vez concluida esta jornada de escucha activa, los miembros de la misión se volverán a reunir en aproximadamente una semana. En dicha sesión evaluarán toda la información, datos y perspectivas recopilados en Bolivia para redactar un informe final. Las conclusiones y recomendaciones del documento serán presentadas formalmente ante el Consejo Permanente de la OEA en su sede en Washington D.C., con miras a plantear vías que preserven la estabilidad democrática e institucional del país.

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