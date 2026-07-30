Un mensaje de advertencia acompañado de dos cuerpos sin vida marcó un macabro hallazgo registrado este jueves en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz.

Comunarios de la zona encontraron los cadáveres de dos hombres en un predio perteneciente a la cooperativa San Salvador, ubicado entre cinco y siete kilómetros del área urbana del municipio.

Junto a los cuerpos fue dejado un escrito en el que presuntos autores del hecho atribuyen a las víctimas la participación en un supuesto secuestro y robo, además de otros hechos violentos relacionados con personas vinculadas al narcotráfico.

El mensaje dejado junto a los cuerpos

En el texto encontrado en el lugar se señala:

“Para que todos sepan. Estos dos basuras participaron en el secuestro y robo de unos amigos narcotraficantes. Junto con otros asesinaron y dispararon a personas inocentes, y por ello pagaron con sus vidas. Estos dos sirven de ejemplo para cualquiera que cometa actos tan atroces en el trópico y en toda Bolivia”.

La Policía aún no confirmó la autenticidad del mensaje ni si las acusaciones mencionadas tienen relación con la investigación.

Cuerpos presentaban signos de extrema violencia

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 06:00, cuando los comunarios alertaron a las autoridades.

Personal de la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de los cuerpos e iniciar las primeras investigaciones.

De manera preliminar, se informó que ambas víctimas son hombres y que presentaban signos de violencia extrema.

Uno de los cuerpos fue encontrado semidesnudo, mientras que el otro estaba envuelto en una manta.

Policía investiga un posible ajuste de cuentas

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen.

Los investigadores realizan pericias, recolectan evidencias y analizan los elementos encontrados en la escena para determinar quiénes participaron en el hecho y establecer el móvil del asesinato.

Se espera que en las próximas horas la Policía brinde un informe oficial con mayores detalles sobre el avance de la investigación.

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