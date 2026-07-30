Envían a la cárcel a profesor acusado de acosar a una estudiante por WhatsApp en Cochabamba

Un profesor acusado de presunto acoso sexual contra una estudiante de 14 años fue enviado con detención preventiva por 120 días al penal de San Sebastián Varones de Cochabamba, tras una audiencia de medidas cautelares.

La determinación judicial fue asumida luego de la imputación formal presentada por el Ministerio Público, que tipificó el caso como acoso sexual mediante el uso de plataformas digitales.

De acuerdo con la investigación, el maestro presuntamente habría utilizado la aplicación WhatsApp para enviar mensajes, fotografías e insinuaciones a la adolescente, con el objetivo de establecer contacto fuera del ámbito educativo.

“Se han recolectado las pruebas correspondientes y, por ese motivo, se ha solicitado la detención preventiva”, informó la parte acusadora.

La denuncia fue activada luego de que la menor relatara lo ocurrido a su familia, situación que derivó en una investigación por parte del Ministerio Público.

Familia de la víctima destaca la decisión judicial

Los familiares de la adolescente expresaron su conformidad con la decisión del juez y señalaron que esperan que la medida permita evitar que otras menores puedan ser afectadas.

“Se está haciendo justicia, una parte para que el profesor recapacite y no haga eso a más niñas”, expresó un familiar de la víctima.

Madre pide a padres escuchar y creer en sus hijos

La madre de la adolescente recomendó a otros padres y madres fortalecer la comunicación con sus hijos y generar espacios de confianza para que puedan denunciar cualquier situación de riesgo.

“Más que papás sean amigos de sus hijos, que crean en ellos, confíen en ellos. Que sepan que siempre van a estar a su lado”, expresó.

La investigación continuará durante el periodo establecido por la autoridad judicial mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.



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