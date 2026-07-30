Caen presuntos 'auteros' de atraco de Bs 300 mil cometido en la zona sur de Cochabamba

La Policía desarticuló una banda de 'auteros' que operaba en la ciudad de El Alto, del departamento de La Paz, y estableció que dos de los aprehendidos estarían relacionados con el robo de 300 mil bolivianos registrado en Cochabamba meses atrás.

De acuerdo con información preliminar, los investigadores lograron capturar a los sospechosos mediante un operativo en el que simularon una supuesta transacción minera, modalidad que habría sido utilizada por la organización criminal para captar a sus víctimas.

Robo de Bs 300 mil ocurrió bajo engaño

El hecho investigado en Cochabamba ocurrió en abril en la OTB Magisterio, zona Candelaria, al sur de la ciudad.

Según la denuncia, una pareja fue contactada mediante el engaño de una supuesta venta de maquinaria pesada destinada a actividades mineras. Las víctimas fueron citadas para realizar el pago y concretar la entrega del equipo; sin embargo, se trataba de una emboscada planificada.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos vehículos, uno rojo y otro amarillo, llegaron hasta la zona. Los delincuentes habrían utilizado una distracción para ingresar en acción y sustraer el dinero.

Aún buscan a dos presuntos integrantes de la banda

Según los denunciantes, todavía existen dos personas prófugas identificadas quienes tendrían antecedentes y estarían vinculados a otros hechos delictivos registrados en Cochabamba.

Los familiares de las víctimas señalaron que algunos integrantes de la organización ya habían sido capturados en Yacuiba, entre ellos los hermanos Pacajes, pero posteriormente fueron beneficiados con medidas sustitutivas y terminaron dándose a la fuga.

La Policía continúa con las investigaciones para establecer la estructura de la organización criminal y dar con el paradero de los prófugos.

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