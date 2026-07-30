La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a través de su Unidad de Cibercrimen, emitió una alerta nacional por una nueva modalidad de estafa que utiliza códigos QR falsificados y enlaces maliciosos para acceder a teléfonos celulares y robar dinero de las cuentas bancarias.

Según la Policía, esta modalidad ya fue detectada en Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, mientras que en La Paz se intensifican las campañas de prevención para evitar que más personas sean víctimas de este fraude.

Así operan los estafadores

La jefa de la Unidad de Cibercrimen de la Felcc de La Paz, Paola Singuri, explicó que los delincuentes colocan códigos QR falsos sobre los originales en comercios y puntos de venta.

Cuando la víctima escanea el código para pagar, el dinero puede ser desviado a cuentas controladas por los delincuentes.

Pero esa no es la única modalidad.

Los estafadores también envían códigos QR o enlaces por WhatsApp, Facebook, Telegram y otras redes sociales, haciéndose pasar por bancos, empresas o instituciones para convencer a las personas de descargar aplicaciones o verificar supuestas cuentas.

Una vez que la víctima acepta los permisos solicitados por la aplicación, los delincuentes obtienen acceso a información sensible del teléfono.

"Al aceptar los permisos, pueden acceder a los contactos, al dispositivo e incluso ingresar a las aplicaciones de banca móvil para sustraer el dinero", explicó Singuri.

Ya existen casos reportados

La oficial informó que, solo en La Paz, entre 20 y 25 personas acudieron a la Unidad de Cibercrimen para revisar sus celulares tras sospechar que fueron víctimas de este tipo de ataques.

Sin embargo, muchas no formalizan la denuncia, lo que dificulta identificar a los responsables y avanzar en las investigaciones.

¿Cómo protegerse?

La Felcc recomienda seguir estas medidas para evitar caer en la estafa:

Verificar que el código QR del comercio no haya sido alterado o tenga otro pegado encima.

o tenga otro pegado encima. No escanear códigos QR enviados por personas desconocidas.

Evitar abrir enlaces sospechosos recibidos por WhatsApp, SMS o redes sociales.

Leer cuidadosamente los permisos que solicita cualquier aplicación antes de instalarla.

que solicita cualquier aplicación antes de instalarla. Mantener actualizado un antivirus y el sistema operativo del celular.

Si el teléfono presenta comportamientos extraños, activar el modo avión o el modo seguro y acudir de inmediato a la Unidad de Cibercrimen.

Las autoridades insisten en que la prevención es la mejor herramienta para evitar este tipo de delitos, cuyo número de víctimas crece a medida que aumenta el uso de pagos digitales.

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