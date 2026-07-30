Jhonny Fernández declarará por caso de viaducto y niega malversación de Bs 66 millones

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, deberá presentarse este jueves a declarar dentro de la investigación por una presunta malversación de fondos públicos relacionada con recursos destinados a la construcción de un viaducto en la zona del Plan 3000.

La citación establece que la exautoridad debe acudir a dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), ubicada en el Plan 3000, a las 16:30 horas.

Investigación apunta a recursos por Bs 66 millones

Autoridades informaron que el proceso está relacionado con el manejo de aproximadamente Bs 66 millones, correspondientes al proyecto del viaducto del Cuarto Anillo y Doble Vía a La Guardia.

Según los denunciantes, los recursos no habrían sido destinados conforme al objetivo inicial de la obra, por lo que solicitan establecer responsabilidades durante la gestión municipal anterior.

La autoridad que impulsa la denuncia señaló que Fernández debe responder por las decisiones asumidas durante sus cinco años al frente del municipio cruceño.

Fue convocado anteriormente, pero acudió sin abogado

Desde la parte denunciante indicaron que la semana pasada el exalcalde ya había sido citado; sin embargo, se presentó sin su abogado defensor.

Por ello, solicitaron que en esta nueva audiencia asista acompañado de su defensa legal o, en caso contrario, que el Ministerio Público garantice un abogado de oficio para evitar retrasos en el proceso.

Jhonny Fernández asegura que asistirá y niega acusaciones

El exalcalde confirmó que acudirá a declarar y afirmó que enfrenta la investigación con tranquilidad.

“Estoy tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya hablé con mi abogado y vamos a asistir a la audiencia”, manifestó.

Fernández rechazó que exista una malversación de recursos y explicó que, según su versión, los fondos fueron manejados mediante los procedimientos establecidos por el Gobierno Municipal.

“El alcalde no gira cheques. El alcalde no hace transferencias. El alcalde firma contratos y deja que las unidades correspondientes hagan su trabajo”, afirmó.

La exautoridad aseguró que los recursos permanecieron en cuentas institucionales y que existen respaldos bancarios sobre los movimientos realizados.

“La plata ha entrado. La plata no se ha llevado a ningún lado. El Banco Unión puede certificar que la alcaldía la metió y que la alcaldía ha ido gastando de ahí”, señaló.

Además, explicó que el proyecto tuvo dificultades debido al incremento de costos de materiales y que la empresa habría decidido devolver el anticipo al considerar que ya no podía continuar con la obra bajo las mismas condiciones.

Fernández calificó la denuncia como una acción con trasfondo político y pidió que se revisen los documentos del proyecto.

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