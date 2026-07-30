Aplican siete multas de Bs 10.000 por invadir la ciclovía en Cochabamba; advierten con cobro coactivo

La Alcaldía de Cochabamba informó que ya se aplicaron siete multas de Bs 10.000 a conductores que ingresaron de manera indebida a la ciclovía, en el marco de la nueva normativa municipal que endurece las sanciones para quienes circulen o estacionen sus vehículos en estos espacios exclusivos para peatones y ciclistas.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, señaló que durante los controles realizados se identificó a siete infractores, la mayoría en la zona norte de la ciudad y sobre la avenida Papa Paulo.

“Se detectó siete vehículos invadiendo la ciclovía. Todos eran vehículos de cuatro ruedas y fueron notificados con las respectivas boletas de infracción”, explicó.

Infractores tienen tres días para pagar

Rojas indicó que los conductores fueron notificados por cédula y algunos ya se presentaron ante las oficinas de Movilidad Urbana para regularizar su situación.

Explicó que los infractores cuentan con tres días de plazo para cancelar la multa. En caso de incumplimiento, se iniciará un proceso administrativo.

“Si no pagan, se hará el proceso administrativo correspondiente. Tienen tres días para pagar; si no lo hacen, en otros tres a cinco días se emitirá una resolución administrativa”, afirmó.

Posteriormente, la sanción será registrada en el sistema tributario municipal y se activará el procedimiento coactivo de cobro.

Multa será cargada al sistema de impuestos vehiculares

Desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos se informó que las sanciones económicas son incorporadas directamente al sistema de impuestos vehiculares, por lo que los propietarios deberán cancelarlas obligatoriamente.

“Esta sanción es directamente cargada al sistema de impuestos vehiculares. En todo caso, van a terminar pagándola”, se comunicó desde esa dependencia municipal.

Las autoridades recordaron que está prohibido el ingreso de cualquier tipo de motorizado a la ciclovía, incluyendo automóviles, motocicletas, vehículos eléctricos y otros medios de transporte.

Alcaldía habilita línea gratuita para denuncias

La Alcaldía también convocó a la ciudadanía a denunciar a los infractores y habilitó la línea gratuita 151 para recibir fotografías, videos y otras pruebas que permitan iniciar procesos sancionatorios.

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