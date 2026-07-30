Revelan nuevos detalles del hallazgo de dos cuerpos en Yapacaní

Conmoción e incertidumbre se vive en Yapacaní, Santa Cruz, luego del hallazgo de dos hombres asesinados con signos de violencia extrema.

Los cuerpos fueron encontrados la madrugada de este jueves por comunarios en un sector rural de la cooperativa San Salvador, ubicado aproximadamente a siete kilómetros del área urbana del municipio.

Las primeras imágenes y reportes del lugar revelan una escena de extrema violencia: ambas víctimas estaban maniatadas y decapitadas. Uno de los cuerpos fue encontrado semidesnudo y con aparentes fracturas, mientras que el segundo estaba envuelto en una manta.

Un mensaje fue dejado junto a los cuerpos

En medio de ambos cadáveres también fue encontrado un mensaje escrito, cuyo contenido hace referencia a un supuesto ajuste de cuentas y acusa a las víctimas de estar involucradas en hechos delictivos.

La Policía aún no confirmó la veracidad del contenido del mensaje ni si tiene relación directa con el crimen.

Policía y Fiscalía investigan el doble crimen

Tras la alerta de los comunarios, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal policial se trasladaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de los cuerpos e iniciar las investigaciones.

Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue del Hospital Municipal de Yapacaní, donde se realizan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas no fueron identificadas y los investigadores continúan recabando información para establecer quiénes eran, qué ocurrió antes del crimen y quiénes estarían detrás del hecho.

Buscan a los responsables

La Felcc movilizó a sus equipos de investigación para recolectar evidencias, revisar posibles elementos encontrados en la escena y avanzar en la identificación de los autores de este violento asesinato.

Las autoridades esperan emitir un informe oficial con mayores detalles en las próximas horas.

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