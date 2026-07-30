Un fuerte temporal que azotó el sureste de Brasil dejó escenas de angustia y también imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

Uno de los videos más comentados fue grabado en Río Grande do Sul, donde un hombre apareció sobre el techo de una vivienda realizando movimientos con los brazos, como si intentara "controlar" o "invocar" la lluvia mientras la tormenta descargaba toda su fuerza. La grabación generó miles de reacciones entre usuarios que tomaron la escena con humor, asombro y curiosidad.

Sin embargo, más allá del episodio viral, el fenómeno meteorológico tuvo consecuencias devastadoras.

El temporal, registrado el 29 de julio de 2026, estuvo acompañado por lluvias torrenciales, caída de granizo, intensa actividad eléctrica, vientos de hasta 125 kilómetros por hora e incluso la formación de un tornado en algunas zonas.

Pánico en el Cristo Redentor

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro, donde decenas de turistas quedaron momentáneamente atrapados debido a la fuerza del viento.

Los visitantes permanecieron resguardados dentro de las camionetas oficiales que realizan el ascenso al monumento, ya que las condiciones climáticas impedían un descenso seguro.

Aunque la situación generó momentos de miedo y desesperación, las autoridades informaron que no se registraron personas heridas en el principal atractivo turístico de la ciudad.

Cinco fallecidos y severos daños

El temporal dejó al menos cinco personas fallecidas en los estados de Río de Janeiro y São Paulo. Entre las víctimas se encuentra una persona que murió tras el colapso de un muro en el barrio de Santa Teresa.

Además, las fuertes ráfagas provocaron la caída de árboles y postes, cortes masivos de energía eléctrica, daños en viviendas e interrupciones en el transporte público y en las operaciones de algunos aeropuertos.

Mientras las autoridades continúan evaluando los daños y atendiendo a las zonas afectadas, el video del supuesto "invocador de lluvias" sigue acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas del temporal.

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