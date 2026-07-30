La orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales dentro de la investigación por los bloqueos registrados entre mayo y junio ya fue notificada a la Policía Boliviana, según el comandante general de la institución, Mirko Sokol.

La autoridad policial explicó que, tras recibir la notificación, corresponde a los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) establecer las acciones y estrategias necesarias para ejecutar la medida judicial.

“La Policía Boliviana ya recibió la notificación correspondiente. Ahora, los investigadores a cargo del caso deberán activar los procedimientos necesarios y definir las estrategias para ejecutar la aprehensión”, afirmó Sokol.

El comandante general de la Policía aclaró que la responsabilidad del operativo estará a cargo de los funcionarios policiales asignados al caso y que serán ellos quienes determinen la forma de cumplimiento del mandamiento judicial.

“Ese trabajo queda en manos de los responsables de la ejecución, que son los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, señaló.

Basto: “Todo policía que tenga una orden debe darle cumplimiento”

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, indicó que la institución actuará conforme a la normativa vigente y respetará las competencias de las unidades investigativas.

Sostuvo que la unidad encargada del caso trabaja de manera independiente al comando departamental y que las actuaciones corresponden al Ministerio Público y a los investigadores asignados.

“La unidad correspondiente, que es independiente al comando departamental, se hace cargo de este tipo de hechos. Ellos son los que realizan las investigaciones; no podemos inmiscuirnos en ese trabajo que le llega a través del Ministerio Público”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que cualquier efectivo policial que reciba una orden oficial tiene la obligación de ejecutarla.

“Cualquier servidor público policial que tenga la orden policial en físico debe dar cumplimiento, no solo en este caso sino en todos los casos. Obviamente es obligación de los policías”, sostuvo.

Basto añadió que, de manera personal, aún no recibió una notificación oficial sobre el caso. “No he sido notificado oficialmente”, indicó.

Morales enfrenta nueva orden por los conflictos

El expresidente Evo Morales enfrenta una segunda orden de aprehensión en Bolivia, esta vez dentro de una investigación iniciada por la Fiscalía de Santa Cruz por los conflictos sociales registrados durante 53 días entre mayo y junio, que incluyeron bloqueos de carreteras que afectaron principalmente a La Paz y Cochabamba.

La investigación incluye delitos como alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La denuncia fue presentada por el Comité pro Santa Cruz y posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno. Los denunciantes sostienen que Morales tuvo responsabilidad en las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva orden se suma a otro mandamiento vigente dentro del proceso por trata agravada en Tarija, donde Morales fue declarado rebelde luego de no presentarse al juicio oral, situación que derivó en una nueva orden de aprehensión y arraigo.





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