El ciudadano chileno acusado de protagonizar un atraco en una entidad financiera ubicada en la avenida San Martín, zona de Equipetrol en Santa Cruz, fue sentenciado a siete años de prisión en el penal de Palmasola por el delito de robo agravado.

Durante la audiencia, el acusado decidió someterse a un procedimiento abreviado, reconoció su responsabilidad y, según el Ministerio Público, mostró arrepentimiento por lo ocurrido.

Confesó que atravesaba una crisis económica y familiar

El fiscal asignado al caso explicó que el hombre admitió haber cometido el hecho en medio de una situación personal complicada.

“Mostró arrepentimiento. Él mismo señala que no se explica qué fue lo que pasó, por qué ingresó. Si bien estaba con muchos problemas económicos y otros factores negativos en su vida, demostró arrepentimiento por los hechos que cometió”, explicó el representante del Ministerio Público.

Según la investigación, el acusado atravesaba dificultades económicas, familiares y personales luego de una crisis que afectó su situación financiera.

De emprendedor a enfrentar una condena

El caso llamó la atención debido a que se trata de un ciudadano extranjero que, antes del hecho, tenía actividades comerciales en Bolivia.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre era un emprendedor chileno que tenía negocios en el país, pero una situación de quiebra habría desencadenado una fuerte crisis económica y personal.

Podría acceder a beneficios por buen comportamiento

La defensa y las autoridades señalaron que, al no contar con antecedentes y dependiendo de su conducta dentro del penal, podría acceder a los beneficios establecidos por la normativa penitenciaria.

Sin embargo, la sentencia de siete años de reclusión ya fue establecida y deberá ser cumplida conforme a la decisión judicial.

“Lo que corresponde ahora es que tenga un buen comportamiento y una voluntad de cambiar de manera positiva”, señalaron.

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