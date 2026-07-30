San Ignacio de Velasco festeja su aniversario con autoridades y un llamado a seguir creciendo

Con orgullo por su historia y sus tradiciones, el municipio de San Ignacio de Velasco celebró sus 278 años de aniversario con una jornada llena de actos protocolares, participación ciudadana y reconocimiento a la identidad ignaciana.

Las actividades reunieron a autoridades municipales, departamentales, representantes institucionales y pobladores que acompañaron esta fecha especial para una de las regiones más importantes de Santa Cruz.

Autoridades destacaron la identidad y el futuro de San Ignacio

Durante los actos conmemorativos participó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien resaltó la importancia de trabajar junto a las provincias y fortalecer el desarrollo desde las regiones.

“Es un honor estar entre todos ustedes, personas reconocidas, autoridades y representantes de todos los municipios. Esta visión de la Gobernación viene desde las provincias y así la vamos a mantener”, expresó.

La autoridad departamental pidió mantener una mirada positiva hacia el futuro y destacó la identidad de los cruceños.

“Sigamos trabajando, sigamos mirando hacia adelante, como somos los cruceños, siempre pensando positivo a pesar de todas las cosas que nos pasan”, señaló.

“San Ignacio nunca va en contra flecha”

Durante su discurso, Velasco resaltó la importancia de mantener la unidad y el impulso de crecimiento de la región.

“San Ignacio nunca va a ir en contra flecha. Santa Cruz no puede ir en contra flecha. Bolivia no debería ir en contra flecha”, afirmó.

Sus palabras fueron parte del mensaje de compromiso para continuar impulsando proyectos y oportunidades para el municipio y el departamento.

San Ignacio abre sus puertas al desarrollo

Como parte del acto, el alcalde de San Ignacio de Velasco entregó simbólicamente las llaves del municipio al gobernador cruceño, como muestra de bienvenida y apertura al trabajo conjunto.

“Quiero que él se sienta en casa. Le entregamos las llaves para que esta puerta de San Ignacio siempre esté abierta, para seguir trabajando y contribuyendo con lo que más queremos: desarrollo para nuestra región y nuestro municipio”, manifestó la autoridad municipal.

Una celebración que reafirma la identidad ignaciana

Con 278 años de historia, San Ignacio de Velasco celebró su aniversario reafirmando sus tradiciones, su cultura y el compromiso de seguir avanzando con unidad entre autoridades y población.

Mira la programación en Red Uno Play