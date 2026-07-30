El fútbol brasileño está de luto. Tássio Maia dos Santos, exdelantero de Botafogo, falleció a los 41 años tras quedar atrapado en el derrumbe de un muro provocado por el violento temporal que golpeó Río de Janeiro.

El trágico accidente ocurrió la tarde del miércoles en el barrio de Santa Teresa, donde las fuertes ráfagas de viento, que superaron los 100 kilómetros por hora, provocaron el colapso de una estructura sobre la vía pública.

El muro cayó sobre un vehículo estacionado en la calle Doutor Júlio Otoni, causando la muerte de Tássio y de otra persona cuya identidad aún no fue confirmada por las autoridades.

Tras retirarse del fútbol profesional en 2019, el exdelantero administraba un salón de eventos en ese mismo barrio carioca.

Un recorrido por 27 clubes

A lo largo de su carrera, Tássio defendió la camiseta de 27 equipos. Inició su trayectoria en São Cristóvão y luego pasó por clubes como Figueirense, Volta Redonda, Bragantino, Mirassol y el CSKA Sofía de Bulgaria, antes de poner fin a su carrera en Ferroviário.

En 2015 vistió la camiseta de Botafogo, donde dejó un grato recuerdo entre la afición.

El emotivo mensaje de Botafogo

Tras conocerse la noticia, el club carioca expresó su pesar a través de un comunicado oficial.

"Con inmensa tristeza, Botafogo lamenta el fallecimiento de nuestro exjugador Tássio Maia dos Santos, quien vistió nuestra camiseta en 2015. En este momento de dolor, el club expresa su solidaridad con la familia y amigos. Que descanse en paz", señaló la institución.

Un temporal que dejó destrucción

La muerte del exfutbolista ocurrió en medio del severo temporal provocado por la llegada de un frente frío que afectó al Gran Río de Janeiro.

El fenómeno dejó vientos de hasta 105 km/h, caída de árboles y muros, cortes masivos de energía eléctrica y obligó al cierre preventivo del aeropuerto Santos Dumont, además de causar otras víctimas y cuantiosos daños materiales.

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