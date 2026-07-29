Salió a tender la ropa y terminó en un pozo de 12 metros: el dramático rescate de una mujer

Lo que parecía una mañana como cualquier otra estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Una mujer de aproximadamente 60 años cayó a un pozo de entre 10 y 12 metros de profundidad mientras tendía la ropa en el patio de su vivienda, ubicada en la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones.

El accidente ocurrió cerca del mediodía del martes, cuando el terreno cedió de manera inesperada y la mujer se precipitó al fondo de una perforación que contenía agua.

Tras el llamado de emergencia, los Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú acudieron rápidamente al lugar y activaron un operativo de rescate de alta complejidad.

Un detalle evitó una tragedia mayor

Al llegar, los rescatistas comprobaron que la tapa del pozo había quedado atascada entre la tierra luego del derrumbe, evitando que cayera sobre la víctima.

Antes de iniciar el rescate, aseguraron la estructura para minimizar cualquier riesgo y permitir que uno de los integrantes del Grupo de Emergencias y Rescate en Situaciones de Incidentes (GERSI) descendiera mediante técnicas de rescate vertical.

Cuando llegó al fondo del pozo, encontró a la mujer consciente, orientada y con dolor en la espalda, pero sin lesiones de gravedad aparentes.

Pocos minutos después, fue izada a la superficie y recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladada a un hospital para una evaluación más completa.

¿Qué provocó el derrumbe?

Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué ocasionó el colapso del terreno.

Los investigadores intentan establecer si se trató de un antiguo pozo mal cubierto, una falla estructural del suelo o algún otro factor que provocó el hundimiento.

En el operativo participaron efectivos del GERSI, Bomberos Voluntarios, la Policía de Misiones, la Policía de Tránsito y personal del servicio de emergencias 107.

Las autoridades continúan con las pericias para esclarecer las circunstancias del accidente.

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