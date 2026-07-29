Un video captado por una cámara de vigilancia volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar la reacción de un gato instantes antes del terremoto de magnitud 7,1 que afectó la prefectura de Kumamoto, en Japón.

En las imágenes se observa al felino alterarse repentinamente y abandonar el lugar pocos segundos antes de que comenzara el fuerte movimiento telúrico, lo que ha generado numerosas reacciones entre los usuarios sobre la capacidad de algunos animales para percibir cambios previos a un sismo.

El registro fue compartido por la cuenta @purutyann2596 y difundido por Storyful, convirtiéndose nuevamente en tendencia en distintas plataformas digitales.

El terremoto de magnitud 7,1 sacudió Kumamoto y provocó importantes daños materiales, además de numerosas réplicas que afectaron a la región, siendo uno de los eventos sísmicos más recordados en Japón.

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