El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que invitará a la Casa Blanca a un salvavidas de 16 años que arriesgó su vida para rescatar a un niño de aproximadamente 10 años que era arrastrado por el fuerte oleaje en una playa de Santa Cruz, California.

Lo salvó cuando se lo llevaba la corriente

El rescate ocurrió en Seabright Beach, donde el menor fue sorprendido por el intenso oleaje y comenzó a ser arrastrado mar adentro. El adolescente ingresó al agua, logró mantener al niño a flote y, con ayuda de otro salvavidas, lo llevó hasta la orilla, donde recibió atención médica sin presentar heridas de gravedad.

Tras difundirse las imágenes del rescate en redes sociales, Trump publicó el video y confirmó que invitará al joven y a su familia a la Casa Blanca para reconocer su valentía.

Reconocimiento del joven héroe

"Vamos a traer a este heroico joven y a su familia a la Casa Blanca para otorgarle un alto honor civil. Es muy valiente y lo merece", escribió el mandatario en sus redes sociales.

El rescate ocurrió durante un fin de semana marcado por condiciones peligrosas en la costa de California, donde los salvavidas realizaron decenas de intervenciones debido al fuerte oleaje provocado por sistemas meteorológicos en el Pacífico.

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