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Trágica persecución en Chicago: Cuatro adolescentes fallecen tras precipitarse con su vehículo desde un puente y chocar contra un tren

El trágico desenlace ocurrió la madrugada del domingo cuando el vehículo en el que huían de las autoridades a alta velocidad perdió el control.

Milen Saavedra

28/07/2026 16:16

Agregar Reduno en
Adolescentes fallecen tras precipitarse con su vehículo desde puente. Imagen de Pexels en Pixabay
Chicago, Estados Unidos

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Cuatro jóvenes perdieron la vida la madrugada del pasado domingo en Chicago (Estados Unidos) después de que el vehículo en el que huían a gran velocidad de la Policía perdiera el control, saliera despedido desde un puente y terminara impactando contra un vagón de un tren de carga estacionado.

De acuerdo con el informe del Departamento de Policía de Chicago (CPD), los agentes respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 2:00 a. m., en la que se alertaba que los ocupantes de un automóvil habían apuntado con un arma de fuego a otro conductor en la vía pública.

Al localizar el vehículo sospechoso, la policía intentó realizar una parada de tráfico rutinaria. Sin embargo, en lugar de detenerse, el conductor aceleró y emprendió la huida, desencadenando una persecución a alta velocidad.

Durante la persecución, el conductor perdió el control del automóvil, lo que provocó que este saliera despedido de un puente y cayera directamente en un patio ferroviario, donde colisionó violentamente contra un vagón de carga.

Víctimas fatales

Como resultado del aparatoso impacto:

  • Tres de los jóvenes fueron declarados muertos en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.

  • La cuarta víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario en condición crítica, donde finalmente falleció horas después.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook identificó oficialmente a los cuatro adolescentes fallecidos:

  • Cristofer López Montan, de 19 años.

  • Yuarem García-Peña, de 18 años.

  • Yaritza Martínez Villeda, de 17 años.

  • Vanessa Morales, de 14 años.

El Departamento de Policía de Chicago mantiene abierta una investigación para esclarecer todos los detalles en torno a este trágico suceso.

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