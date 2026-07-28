El trágico desenlace ocurrió la madrugada del domingo cuando el vehículo en el que huían de las autoridades a alta velocidad perdió el control.
28/07/2026 16:16
Escuchar esta nota
Cuatro jóvenes perdieron la vida la madrugada del pasado domingo en Chicago (Estados Unidos) después de que el vehículo en el que huían a gran velocidad de la Policía perdiera el control, saliera despedido desde un puente y terminara impactando contra un vagón de un tren de carga estacionado.
De acuerdo con el informe del Departamento de Policía de Chicago (CPD), los agentes respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 2:00 a. m., en la que se alertaba que los ocupantes de un automóvil habían apuntado con un arma de fuego a otro conductor en la vía pública.
Al localizar el vehículo sospechoso, la policía intentó realizar una parada de tráfico rutinaria. Sin embargo, en lugar de detenerse, el conductor aceleró y emprendió la huida, desencadenando una persecución a alta velocidad.
Durante la persecución, el conductor perdió el control del automóvil, lo que provocó que este saliera despedido de un puente y cayera directamente en un patio ferroviario, donde colisionó violentamente contra un vagón de carga.
Víctimas fatales
Como resultado del aparatoso impacto:
Tres de los jóvenes fueron declarados muertos en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.
La cuarta víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario en condición crítica, donde finalmente falleció horas después.
La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook identificó oficialmente a los cuatro adolescentes fallecidos:
Cristofer López Montan, de 19 años.
Yuarem García-Peña, de 18 años.
Yaritza Martínez Villeda, de 17 años.
Vanessa Morales, de 14 años.
El Departamento de Policía de Chicago mantiene abierta una investigación para esclarecer todos los detalles en torno a este trágico suceso.
Mira la programación en Red Uno Play