"Papá, hoy el Perú te recuerda": el homenaje de Keiko Fujimori a Alberto Fujimori

En el mismo día en que asumió la presidencia de Perú, Keiko Fujimori dedicó un emotivo mensaje a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, recordándolo en la fecha de su cumpleaños.

"Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante. Feliz cumpleaños hasta el cielo, papito", escribió la mandataria en sus redes sociales, en una publicación que coincidió con la ceremonia de transmisión de mando.

El acto de posesión reunió a autoridades y jefes de Estado de distintos países de Sudamérica. Entre los invitados estuvo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Durante su visita oficial a Lima, el mandatario boliviano sostuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Honduras, Nasry Asfura; Paraguay, Santiago Peña; y Chile, José Antonio Kast, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas, promover la integración regional e impulsar una agenda de cooperación en comercio, inversiones y desarrollo.

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